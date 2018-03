Dumoulin na valpartij met 'kneuzingen en schaafwonden' uit Tirreno

Tom Dumoulin is in de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico ten val gekomen en afgestapt. De winnaar van de Giro d’Italia stapte na ongeveer 78 kilometer na de start in Foligno in de auto van de ploegleider. Over de koersradio klonk kort daarvoor het bericht dat hij nog had geprobeerd terug te keren in het peloton. Volgens de koersdirectie zou Dumoulin alleen ten val gekomen zijn.