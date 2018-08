Dumoulin verslaat Poels in Heerlen

Rentree Boere en debuut Ricardinho bij oefenzege Jong FC Twente

3 augustus HENGELO - Tom Boere heeft zijn rentree gemaakt bij FC Twente in het oefenduel met Silvolde, dat uitkomt in de zondag Hoofdklasse A. Daarnaast was er het debuut van Ricardinho in het duel dat eindigde in 6-3.