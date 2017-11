Dumoulin, Verstappen, Van Gerwen of toch iemand anders?

Rico Verhoeven was ook in 2017 weer de onbetwiste koning van het kickboksen. De 28-jarige vechter uit Bergen op Zoom won het afgelopen jaar alle drie zijn gevochten. Op 10 december 2016 won hij in Oberhausen het veelbesproken gevecht van Badr Hari, die in de tweede ronde moest opgeven met een blessure. In mei van dit jaar won Verhoeven in Den Bosch op punten van Ismael Lazaar en op 14 oktober werkte hij de Braziliaanse MMA-vechter Antonio Bigfoot Silva naar de vlakte in Guangzhou, China. Op 9 december sluit Verhoeven, die onlangs zijn zieke vader verloor, zijn jaar af met een gevecht tegen Jamal Ben Saddik in Ahoy Rotterdam.