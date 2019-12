Dumoulin weer happy na ‘klotetijd’: ‘Ik heb geen afscheid bij Sunweb gehad’

Door Pim Bijl en Daan Hakkenberg



De presentatie van de wielerploeg van Jumbo-Visma is al lang en breed voorbij. Het nieuws waar iedereen op wachtte, is wereldkundig gemaakt: Primoz Roglic, Steven Kruijswijk én Tom Dumoulin gaan als drie kopmannen van start in de Tour de France, met als enige doel de eindzege. Dumoulin heeft daarna handen geschud, is op de foto gegaan en heeft een batterij televisiestations te woord gestaan, als hij een vergaderzaaltje inloopt voor een interview met de geschreven pers. Het wordt een gesprek zoals je dat alleen met Tom Dumoulin hebt. Hij is openhartig, bedachtzaam, kritisch op zichzelf en de buitenwereld. Zo biedt hij iedereen een kijkje in zijn ziel. Dumoulin maakt er geen geheim van dat hij lang ongelukkig is geweest.