Dumoulin: Weer vol voor de Giro

Pim Bijl

Op de teampresentatie van Sunweb in Berlijn legde hij nogmaals zijn keuze voor de Giro uit. ,,Ons plan is altijd geweest om vol voor de Tour te gaan, maar na de bekendmaking van het parkoers moesten we die keuze heroverwegen. En dat hebben we gedaan.”

Vanwege de gigantische hoeveelheid bergritten en de weinige tijdritkilometers in de Tour, en het gegeven dat het Giro-parkoers juist op zijn lijf geschreven lijkt, richt hij zich dus net als de vorige twee seizoen vol op de Giro. Pas daarna gaat hij denken aan de Tour. ,,Ik kijk er naar uit om weer naar de Giro te gaan”, zegt de Giro-winnaar van 2017.

Vorig jaar raakte hij in het voorjaar in de knoop met zichzelf. Hij wilde te graag, deed te veel. Dat wil hij nu voorkomen. ,,Ik probeer te doen wat ik leuk vind. En dat is fietsen. Ik probeer het beste uit mezelf te halen en uit het team.”

In beide grote rondes rijdt hij samen met Wilco Kelderman. Zij moeten een sterk blok kunnen vormen in de bergen. Sam Oomen slaat dit jaar de Giro over. Hij zal zijn debuut in de Tour maken.

De renners en rensters toonden ook het nieuwe tenue, waar het vertrouwde zwart plaats heeft gemaakt voor rood. Sunweb behaalde elf overwinningen in 2018. Meest in het oog springend waren de twee tijdritzeges van Tom Dumoulin in de Giro en de Tour, waar hij als tweede eindigde in het algemeen klassement. ,,We hopen op dezelfde resultaten, maar hopen gedurende het seizoen constanter te presteren”, zegt teambaas Iwan Spekenbrink. ,,We zijn ervan overtuigd dat we weer een stap kunnen zetten.”