Dumoulin ziekjes aan vooravond van Tirreno-Adriatico

,,Ik ben een beetje ziek en heb last van keelpijn. Het enige voordeel is dat de eerste drie etappes niet al te zwaar zijn. Ik hoop dan ook dat ik er doorheen kom tijdens de ronde", zei de Limburgse kopman van Team Sunweb. ,,Dat probleem had ik al voor de Strade Bianche. De kou en regen daar hebben me geen goed gedaan. Ik moet nu goed rusten en hopen dat het snel beter gaat, want de Tirreno is een van mijn favoriete koersen in de lente. Vorig jaar eindigde ik als zesde en ik hoopte dat nu beter te gaan, maar met die keelpijn is dat afwachten.''