Dumoulin ziet ploeggenoot Geschke vertrekken bij Sunweb

Het is voor het eerst in tien jaar dat Geschke van team ruilt. ,,Simon heeft een indrukwekkende carrière tot nu toe, inclusief zijn overwinning in de Tour de France van 2015'', zegt ploegleider Jim Ochowicz. ,,Twee jaar geleden hadden we voor het laatst een Duitse renner in onze ploeg. Duitsland kent veel wielerfans. Het is erg leuk dat Simon er bij komt.''