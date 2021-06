Dumoulins comeback van uur tot uur: ‘Een soort eerste schooldag; spannend, maar wel leuk’

Spelers in Premier League verkiezen De Bruyne boven Dias, Foden grootste talent

6 juni Kevin de Bruyne (29) is door de vakbond van Engelse profvoetballers uitverkozen tot speler van het afgelopen seizoen in de Premier League. De Belgische spelmaker won met Manchester City de League Cup en de Premier League, maar verloor vorige week in Porto in de Champions League-finale van Chelsea.