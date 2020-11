Duo Van Gerwen-Noppert naar kwartfinales: ‘Nu potje bier drinken’

Van Gerwen had in zijn enkelpartij in de Oostenrijkse Salzburgerarena geen probleem met Toni Alcinas: 4-0. De Brabander liet daarbij een zeer behoorlijk gemiddelde van 101,90 per drie pijlen optekenen.



De wedstrijd van Noppert tegen Jesús Noguera was een stuk spannender. De Fries kreeg zes matchdarts tegen maar won uiteindelijk met 4-3. Nederland neemt het zondag in de kwartfinales op tegen Duitsland, dat eerder op de avond afrekende met Griekenland.



,,Het was mazzel hebben dat mijn tegenstander zijn matchdarts miste”, zei Noppert na afloop via een videoverbinding bij RTL7. ,,Hij legt zichzelf zoveel druk op, dan maak je het jezelf onnodig moeilijk”, voegde Van Gerwen toe. ,,Natuurlijk zijn we zwaar favoriet, maar je moet wel relaxed zijn.”