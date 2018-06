Fellaini onthult toekomstplannen, Real volgt WK-ganger Quintero

Alle aandacht gaat momenteel uit naar het WK in Rusland, maar ondertussen zijn clubs al druk bezig voor volgend seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Fellaini onthult zondag toekomstplannen

Volledig scherm Marouane Fellaini. © BELGA De Belgische voetballer Marouane Fellaini maakt zondag zijn plannen voor de toekomst bekend. Hij blijft bij Manchester United of vertrekt naar een andere club. ,,Ik weet waar ik volgend seizoen zal spelen. Ik maak het de komende dagen bekend'', zei Fellaini vandaag in het trainingskamp van de Belgische ploeg in de buurt van Moskou. Het contract van de middenvelder bij United loopt af.

Real volgt Colombiaan Quintero

Real Madrid heeft interesse getoond in Colombia-middenvelder Juan Quintero van River Plate, zo meldt de Spaanse krant AS.

Dupan traint mee bij Sparta

Édouard Duplan traint mee met Sparta Rotterdam. De 35-jarige Fransman houdt zijn conditie op peil bij de selectie van Henk Fraser. Duplan zit zonder club nadat zijn aflopende contract bij ADO Den Haag niet werd verlengd.

Nainggolan tekent

Bevestiging: AS Roma-speler Radja Nainggolan heeft getekend bij Internationale. De Belgische middenvelder verbond tot medio 2022 aan de Italiaanse club, zo maakte Inter officieel bekend op de website. Nainggolan (30) was onder de Romeinse fans bijzonder populair, maar de clubleiding had het wel gehad met het eigenzinnige gedrag van 'Ninja' buiten de lijnen. ,,Inter wil me tenminste wél hebben'', zei Nainggolan, die zelf best in Rome had willen blijven.

AS Roma ontvangt naar verluidt 24 miljoen euro voor Nainggolan en krijgt ook nog twee spelers van Inter, verdediger Davide Santon en middenvelder Nicolò Zaniolo. Zij treffen in Rome onder anderen de Nederlandse internationals Kevin Strootman, Rick Karsdorp en aanwinst Justin Kluivert. Nainggolan wordt bij Inter ploeggenoot van Stefan de Vrij.

Volledig scherm Roma's Belgian midfielder Radja Nainggolan reacts during the Italian Serie A football match AS Roma vs Juventus at the Olympic stadium on May 13, 2018 in Rome. / AFP PHOTO / Tiziana FABI © AFP

Faber als hoofd jeugdopleiding terug bij PSV

Ernest Faber keert terug bij PSV. De 46-jarige Brabander gaat als hoofd van de jeugdopleiding aan de slag in Eindhoven. Faber volgt Pascal Jansen op in die functie. De eenmalig international van het Nederlands elftal was de afgelopen twee seizoenen hoofdtrainer van FC Groningen. Lees hier meer.

Volledig scherm Ernest Faber. © ANP Pro Shots

AS Roma en Napoli hebben oogje op Cillessen

Een transfer van doelman Jasper Cillessen hangt nog steeds in de lucht. Volgens Mundo Deportivo. zouden ook AS Roma en Napoli interesse hebben in de Nederlander. Bij Roma is er interesse van Real Madrid voor doelman Alisson Becker die Keylor Navas in Madrid moet opvolgen. Bij een overgang komt Cilessen bij AS Roma in beeld.



Clubs die Cillessen willen vastleggen, moeten de afkoopsom van zestig miljoen euro betalen aan Barcelona. Mocht Cillessen vertrekken, dan hebben de Catalanen volgens Mundo Deportivo twee alternatieven in beeld: Alban Lafont, de 19-jarige keeper van Toulouse, en Koen Casteels, doelman van VfL Wolfsburg. Eerder was ook Jeroen Zoet (PSV) in beeld, die naam wordt nu niet meer genoemd.

Volledig scherm Jasper Cillessen. © EPA/Alejandro Garcia

VVV heeft oogje op Noor van West Ham United

Volledig scherm Martin Samuelsen (links) van West Ham United. © Getty Martin Samuelsen moet VVV het komend seizoen aan doelpunten helpen. De 21-jarige Noorse aanvaller van West Ham United staat op het punt verhuurd te worden aan de ereivisieclub uit Limburg. VVV is na het vertrek van Torino Hunte en Romeo Castelen op zoek naar aanvallers. Bovendien staat Vito van Crooij in de belangstelling van onder meer NC en PEC Zwolle. Samuelsen werd het voorbije seizoen verhuurd aan Burton Albion, dat op het derde niveau in Engeland uitkomt. Hij staat nog tot de zomer van 2020 onder contract bij de Hammers.

René Trost weer aan de slag in België

René Trost is de nieuwe trainer van het Belgische Lierse Kempenzonen. De Limburger tekende voor twee seizoen bij de club die de opvolger is van het failliete Lierse SK. Bij die club werkte Trost al in 2005. Het nieuwe Lierse Kempenzonen gaat volgend seizoen in de Eerste Amateurklasse aan de slag. Dat is het derde niveau in België. Trost werkte tot gisteren in de jeugdafdeling van Roda JC. Trost, oud-trainer van onder meer Roda JC, MVV en VVV-Venlo, stond na een hartinfarct in 2015 niet meer op eigen benen.