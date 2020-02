‘Dus als Wout aankomt op de parkeerplaats hebben de spelers knikkende knietjes?’

De Ballen VerstandENSCHEDE/ALMELO - Leon ten Voorde en Fardau Wagenaar blikken ook deze vrijdag vooruit op de komende speelronde in de Eredivisie. Heracles Almelo gaat vanavond op bezoek bij VVV-Venlo en FC Twente wacht zaterdagavond een lastige opgave in eigen huis tegen AZ.

Bij FC Twente is het momenteel flink hommeles in de tent. Na de 2-0 nederlaag op bezoek bij FC Emmen besloot een vijftigtal supporters de spelersbus op te wachten bij het Trainingscentrum van FC Twente. Wat volgde was een gesprek tussen de technische staf, aanvoerder Xandro Schenk en een afvaardiging van de supporters.

De opnames van deze gesprekken, de zogenaamde ‘Twentetapes’, lekten uit, waarna er flink wat ophef ontstond. Woensdag kwam FC Twente laat in de middag met een statement, waaruit blijkt dat alles veelal blijft zoals het was. „Ik miste in het statement van de club dat ze door het stof gaat”, aldus Ten Voorde. „Dat ze excuses aanbieden voor al die mensen die beschadigd zijn. Er wordt heel pontificaal gezegd dat ze het zeer betreuren dat het uitgelekt en daar wordt dan de nadruk opgelegd. Het was een waardeloos statement waar ze een dag over hebben gedaan en dan komen ze met dit.”

Knikkende knietjes

De uitgelekte tapes kunnen volgens Ten Voorde nog wel voor problemen binnen de FC Twente-selectie zorgen. „Ik zou me als speler uit de selectie wel even gepiepeld voelen. Er wordt op die tapes namelijk gezegd dat de spelers door Brama geen vertrouwen hebben. Dus elke keer als Wout zijn bolide op de parkeerplaats parkeert en de spelers zien hem aankomen hebben ze knikkende knietjes? En daar moet je in een volle Grolsch Veste mee in de Eredivisie blijven? Ik vind dat een diskwalificatie van de spelers of ze zijn mentaal echt zo labiel.”

Twijfelgevallen bij Heracles

Bij Heracles Almelo ligt de focus op het duel tegen VVV-Venlo van vanavond. Trainer Frank Wormuth kan behoudens een paar twijfelgevallen over een fitte spelersgroep beschikken. „Tim Breukers en Robin Pröpper zijn licht geblesseerd het is dus afwachten of ze mee kunnen spelen. Bij Heracles gaat het over de opstelling, het gaat over overleven, zo snel mogelijk 35 punten halen”, erkent Wagenaar.