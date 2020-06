Duur slippertje: Wellenreuther vergeet contract op te zeggen bij Willem II

Toerfiet­ser Han Vaanhold uit Haaksber­gen: ‘Wij kunnen het nooit goed doen’

9:09 HAAKSBERGEN - „Het zijn altijd weer die wielrenners”, kreeg Han Vaanhold te horen na een bijna-botsing in Markelo. Een dag later las hij in deze krant een ingezonden brief waarin toerrijders vooral als een lastige groep werden weggezet. Het was voor de 62-jarige Haaksbergenaar de druppel.