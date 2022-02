Dylan Groenewegen over over vertrek bij Jumbo-Visma en ongeluk met Fabio Jakobsen: 'Vergeten gaan we dit niet’

Door Daan Hakkenberg



Een nieuwe lente en een nieuw geluid. De beroemde dichtregels van Herman Gorter passen bij de rigoureuze keuzes in het wielerleven van Dylan Groenewegen. Bij Jumbo-Visma groeide hij in zes jaar uit tot een van de beste sprinters ter wereld. Hij won vier etappes in de Tour de France en werd een uithangbord van de Nederlandse ploeg. Maar na de crash met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen in 2020 werd hij voor negen maanden geschorst en moest hij opnieuw op zoek naar zichzelf.



In een videogesprek vanuit huis, daags voor zijn vertrek naar de UAE Tour, vertelt Groenewegen over de keuze om over te stappen naar een nieuwe ploeg. Als hij in beeld verschijnt, is hij juist bezig testuitslagen te verzamelen om de benodigde QR-codes te krijgen om naar Abu Dhabi te reizen. ’s Ochtends heeft hij zijn zoontje Mayson naar de crèche gebracht. Vriendin Nine is voor een paar dagen naar Spanje om de trouwlocatie te kiezen voor hun huwelijk in oktober. ,,Ze heeft door het hele huis briefjes opgeplakt met wat ik moet doen, en wat en wanneer die kleine moet eten. Maar het gaat goed, hoor. Als hij zo terug is, moet hij even wat eten en daarna valt-ie in slaap.’’