Dylan Groenewegen toont Tour de France-vorm met vierde zege in Veenendaal

Dylan Groenewegen heeft voor de vierde keer Veenendaal-Veenendaal gewonnen. De 28-jarige Amsterdammer van Team BikeExchange-Jayco was na 195,2 kilometer de sterkste in de massasprint en toonde daarmee in vorm te zijn in aanloop naar de Tour de France.

Vier Nederlanders en een Amerikaan reden lange tijd aan de leiding in de koers die in 2019 voor het laatst op de agenda stond. De vijf vluchters (Rick Pluimers, Stijn Appel, Tim Marsman, Sven Burger en Michael Garisson) kregen echter niet de ruimte van Team BikeExchange-Jayco, de ploeg van Groenewegen. Ondanks een waaierpoging van het zonder echte sprinters gestarte Jumbo-Visma kwam in de slotfase alles samen en draaide het in de straten van Veenendaal op een massasprint uit. Daarin verwees Groenewegen de Belgen Gerben Thijssen en Arnaud De Lie naar de dichtste ereplaatsen. Landgenoot Arvid de Kleijn kwam als negende over de finish.

Groenewegen schreef de eendagskoers in 2015, 2016 en 2018 ook op zijn naam. De afgelopen twee jaar ging Veenendaal-Veenendaal niet door als gevolg van de coronapandemie. De Australiër Zak Dempster had in 2019 de laatste editie gewonnen.

Groenewegen en Jakobsen

Het was de vierde overwinning dit seizoen voor Groenewegen. Hij won twee etappes in de Ronde van Saoedi-Arabië en een rit in de Ronde van Hongarije. Bij die laatste zege liet Groenewegen afgetekend concurrent Fabio Jakobsen achter zich. Jakobsen - afwezig in Veenendaal - won zelf ook twee ritten in Hongarije, maar in die massasprints bemoeide Groenewegen zich niet met de winst.



Beide Nederlandse sprintkanonnen zullen vermoedelijk als speerpunt van hun ploeg aan de start verschijnen in de Tour de France. ‘La Grande Boucle’ gaat 1 juli in Denemarken van start.