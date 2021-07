Dylan Groenewegen zorgt voor derde Nederlandse dagsucces in Ronde van Wallonië

Heracles en uitwed­strij­den? Aan het shirt kan het dit seizoen niet liggen

8:55 ALMELO - Jordy Wanschers (27) is apetrots. Heracles speelt komend seizoen de uitwedstrijden in het shirt dat hij heeft ontworpen. De seizoenkaarthouder won de traditionele ontwerpwedstrijd. De officiële primeur is zaterdag 21 augustus als Heracles bij Sparta de eerste uitwedstrijd speelt. „Daar verheug ik me nu al op.”