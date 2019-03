Dzeko moet Di Francesco redden

Door Mikos Gouka



Edin Dzeko. De geslepen spits van AS Roma, die alweer bijna 33 jaar is. Alle ogen zijn op hem gericht vanavond in Estádio do Dragão. De Bosniër beleeft in de Serie A geen topseizoen, slechts zeven keer wist hij het vijandelijke net te vinden. Maar als eenmaal de hymne voor de Champions League heeft geklonken zien de aanhangers van AS Roma een andere Dzeko. Eentje die zo scherp oogt als vorig seizoen. Eentje die toeslaat waar het kan. Vijf goals in vijf wedstrijden en vier puntgave assists in het miljoenenbal, het zijn prachtige cijfers.