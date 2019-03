E3 Harelbeke trekt omstreden poster in

De wielerunie had vrijdag woest gereageerd op de poster en de organisatie verplicht die in te trekken. Als er niet naar de UCI geluisterd zou worden, overwoog de wielerunie zelfs juridische stappen. De organisatie heeft echter laten weten op zoek te gaan naar een nieuwe poster. ,,Welk nieuw beeld zou volgens jullie de komende weken op onze nieuwe banner moeten/kunnen staan? Suggesties?#e3binckbankclassic", vragen ze aan de wielerfans op Twitter.



De reclame van de E3 zorgde de afgelopen jaren vaker voor ophef. In 2015 zagen de organisatoren zich genoodzaakt de poster aan te passen. Oorspronkelijk was er gekozen voor een reclamebanier waarop een door de wind omhoog gewaaide damesjurk met zichtbare lingerie stond afgedrukt. Op het blauwe ondergoed stond het logo van de koers en ernaast de slogan 'Wie knijpt ze in Harelbeke'. Dat was een knipoog naar het incident bij de Ronde van Vlaanderen in 2013. De Slowaak Peter Sagan kneep toen bij de huldiging in het achterste van een van de rondemissen.