EasyJet stopt met sponsoring schaatsploeg Schouten en Bergsma

Geen buiten­lands avontuur, maar HSC’21 in Haaksber­gen voor Alexander Bannink

8:40 Alexander Bannink voetbalde bij alle profclubs in de regio en in alle stadions in de eredivisie en eerste divisie. Vanaf komend seizoen wacht de derde divisie in het amateurvoetbal. De aanvallende middenvelder gaat naar HSC'21.