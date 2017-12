Door Lisette van der Geest



,,Fantastisch. Heel, heel lekker”, zegt Kjeld Nuis (28) na zijn twee overwinningen op opeenvolgend de 1000 en de 1500 meter op het OKT. ,,Vandaag ging het bijna vanzelf. Echt gestoord deze tijden. Ik had fucking vleugels.”



Tot een jaar geleden stond Nuis bekend als de schaatser die wél domineerde op de wereldbekerwedstrijden, maar nooit won op de belangrijkste kampioenschappen. Tot de WK afstanden van vorig jaar won hij nooit een wereldtitel. Twee keer eerder liep hij deelname aan de Olympische Spelen mis. Eerst in 2010, toen kwam hij nog maar net kijken en eindigde in de ranking voor Jan Bos, maar Bos mocht dankzij een beschermde status alsnog zijn koffers pakken. En vier jaar geleden presteerde Nuis teleurstellend op het kwalificatietoernooi.



,,Ik ben blij dat het nu gelukt is. Aan de ene kant werkte het winnen van de twee wereldtitels vorig jaar bevrijdend, aan de andere kant had ik aan het begin van dit seizoen nog geen platte prijs gepakt. Ik ben heel blij met hoe ik uiteindelijk nu met de spanning kon omgaan.”



De druk was ‘killing’, vond hij. Nuis leefde de afgelopen week zogezegd met oogkleppen op. ,,Als ik zenuwachtig was belde ik naar huis. Ik luisterde steeds puur naar mijn gevoel en ben behalve gisteren iedere avond vroeg naar bed gegaan.”



Die kortere nacht van een dag eerder was te danken aan zijn 1000 meter, die hij met overmacht won. Dat noemt hij de mooiste race van de twee overwinningen van deze week. ,,Dat was met een dik baanrecord”, zegt hij. Op de 1500 meter was hij zich erg bewust van tegenstander en de andere topfavoriet Koen Verweij, van wie hij met zes honderdsten van een seconde won. ,,Absoluut dat het meespeelt als ik tegen hem rij. Je weet dat hij een vechter is en je niet binnen handbereik van hem moet rijden, want dan pakt ‘ie je.”



Bij de Olympische Spelen wordt de loting deels bepaald op land, dan kunnen Nuis en Verweij zeer waarschijnlijk niet in dezelfde rit uitkomen. ,,Dat vind ik jammer”, zegt Nuis. ,,Maar ik denk dat de rest van de concurrenten van goeden huize moet komen om ons te verslaan.”