‘Eddy Treijtel-momentje’ in Rusland: Duif uit de lucht geschoten tijdens wedstrijd

Li Jie ook in dubbel klaar op WK

19:15 Li Jie is bij de WK in Boedapest met haar Poolse teamgenoot Li Qian uitgeschakeld in de achtste finales van het dubbelspel. Het duo was niet opgewassen tegen het Chinese koppel Meng Chen/Yuling Zhu. Li Jie en Li Qian verloren met 4-2: 8-11 11-2 7-11 11-4 11-3 11-4.