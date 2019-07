Edmund geeft zeker lijkende zege uit handen voor eigen publiek

video Brazilië naar finale na zwaarbe­voch­ten zege op Argentinië

8:18 Brazilië heeft zich voor het eerst sinds 2007 geplaatst voor de finale van de Copa América in eigen land. In Belo Horizonte wonnen de Goddelijke Kanaries in de halve finale met 2-0 van aartsrivaal Argentinië. Tegenstander in de eindstrijd, zondag in het Maracanã van Rio de Janeiro, is de winnaar van de andere halve finale tussen Chili en Peru. Dat duel is komende nacht in Porto Alegre.