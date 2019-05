Eekhoff wint 67ste Ronde van Overijssel

RIJSSEN - De 67ste editie van de Ronde van Overijssel is zaterdagmiddag gewonnen door Nils Eekhoff. De renner van het opleidingsteam van Sunweb versloeg in de sprint de twee BEAT-coureurs Martijn Budding en Piotr Havik.

Piotr Havik leek op weg te zijn naar een unieke prestatie in Overijssels Mooiste. De winnaar van 2018 reed op kop, samen met zijn BEAT-ploeggenoot Martijn Budding en Nils Eekhoff. Met z’n tweetjes hadden ze de finale van de wielerklassieker in hun voordeel uit kunnen spelen. Bij winst was Havik de eerste renner die tweemaal op rij de Ronde van Overijssel op zijn naam zou schrijven. Eekhoff, afkomtig uit Rijsenhout en 21 jaar oud, pareerde iedere aanval en liet zich geen oor aannaaien door de twee BEAT-renners.

Grote indruk

Met zijn prestatie en optreden tijdens de Ronde van Overijssel maakte Eekhoff grote indruk. Hij was namelijk de enige die zijn ploeg vertegenwoordigde in een kopgroep van negentien renners, die was ontstaan op weg richting Vriezenveen. Door de harde wind en het hoge tempo scheurde het peloton compleet uit elkaar.

De kopgroep bestond vervolgens uit diverse trio’s en duo’s: drie BEAT-renners, vier van Roompot-Charles - de enige pro-continentale formatie in Overijssel - , drie van Alecto, twee van MonkeyTown en twee van SEG Racing Academy. In zijn eentje wist Eekhoff alle aanvallen en demarrages te pareren en hield stand tot ver in de finale. Daarin was vooral het ontbreken van de formatie Roompot-Charles, in Overijssels Mooiste bijgestaan door ploegleider Erik Breukink, zeer opvallend te noemen.

In de uiteindelijke eindsprint leek Budding (ex-renner Roompot, red.) de winst naar zich toe te trekken, maar Eekhoff wist hem nog net te verschalken voor de streep. „Ik vind dit een heel mooie wedstrijd en vind het erg mooi dat ik hier heb kunnen winnen, twee dagen na mijn zege in de slotrit van de Tour de Bretagne”, sprak de winnaar na afloop. „Op de plaatselijke ronden bleven we met zeven man over, waaronder drie renners van BEAT. Toen dacht ik: hier moet ik weg, want anders gaat het hem niet worden. Dan worden het zoveel aanvallen. Ik ben daarom weer in de aanval gegaan, in de hoop dat er iemand naar me toe zou springen. Dat deed Budding. Ik vond het wel jammer dat Havik er toch bij kwam, maar ik kon het wel aan.”

Dat bleek ook in laatste omloop van zeven kilometer. „Ik voelde me zo goed dat ik ze niet meer terug wilde laten komen. De sprint werd nog wel even lastig, omdat ik naar buiten werd gedrukt, maar ik kwam toch nog terug.” Budding eindigde in het wiel van Eekhoff als tweede. Havik moest na zijn zege van 2018 nu genoegen nemen met de derde plaats. Vanuit de achtergrond deed Oscar Riesebeek namens Roompot-Charles nog een tegenaanval, maar hij zag zijn poging strandden en werd vierde.

Regionaal