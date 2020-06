Een Belgische droomfinale, de titels van de Krajiceks en topambassadeur Rafter

podcast ‘Alexander Zorniger schijnt trekjes te hebben van Louis van Gaal’

19:08 ENSCHEDE/ALMELO - Het is even stil bij Heracles, maar bij FC Twente is er opeens van alles aan de hand. Opeens was Jan Streuer daar, de nieuwe technisch directeur. En komt er deze week een nieuwe trainer in de persoon van de Duitser Alexander Zorniger?