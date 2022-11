Een clubnaam met Boys erin: de Kamervragen zijn vast al onderweg

Twente Buz­zards-aanvoerder Heil: ‘De vraag is of we iets te zoeken hebben op dit niveau’

HENGELO - Bij de basketballers van Twente Buzzards is het wekelijks de vraag of er gespeeld kan worden door krapte in de selectie. Hoelang is dat houdbaar? Aanvoerder Pieter Heil (33) twijfelt.

4 november