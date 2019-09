‘Een deprimerend weekend voor FC Twente en Heracles’

Porto vol vertrouwen naar Rotterdam, United wacht eerst nog kraker

11:59 Deze week staat weer in het teken van Europees voetbal. Ajax neemt het in de Champions League op tegen Valencia, Feyenoord treft Porto, PSV speelt tegen Rosenborg en AZ ontvangt Manchester United in de Europa League. Hoe presteerden de tegenstanders van de Nederlandse clubs in hun eigen competitie?