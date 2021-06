Een Fila-tenue en blonde manen, op Roland Garros zet Leo Borg de tijd 40 jaar terug

Door Rik Spekenbrink



In een tenue van Fila dat heel sterk lijkt op dat waar zijn vader vroeger in speelde, won Leo Borg maandag de eerste ronde in het juniorentoernooi van Roland Garros. De lange blonde haren kwamen ver onder zijn pet vandaan. Op het toernooi dat zijn vader Björn tussen 1974 en 1981 zes keer won, is het nu zijn beurt. ,,Mijn vader had het altijd over Roland Garros. Hoe geweldig het hier is. Nu weet ik het ook”, zei Borg in de persconferentie. Geroutineerd vertelde hij daar aan de internationale media hoe het is om die achternaam te dragen en altijd vergeleken te worden met senior. ,,Ik maak me er niet druk om”, zei hij. Vroeger wel.”