Een fles sterke drank voor de topscorer; bij Haackey werkt het

HAAKSBERGEN - Eindelijk vielen afgelopen zondag alle puzzelstukjes een keer op hun plek voor de hockeysters van Haackey. Er is in een jaar tijd veel veranderd bij de promovendus.

De monsterzege (10-4) op PW kostte Haackey-trainer Arjan van Zanen zondag een fles sterke drank, die hij beloofde aan de topscorer. Janneke Szimansky mocht zich de gelukkige noemen met vijf doelpunten. De spits had het behoorlijk op haar heupen en schoot ze vanuit alle hoeken raak.

Quote Schijnbaar werkt het als er een weddenschap wordt afgesloten waarbij drank te verdienen valt Haackey-trainer Arjan van Zanen "Schijnbaar werkt het als er een weddenschap wordt afgesloten waarbij drank te verdienen valt. Ze houden hier sowieso wel van een feestje, heb ik al gemerkt", aldus een lachende Van Zanen. "We creëren elke week heel veel kansen, maar het schort vaak aan de afronding. Dat ging dit keer wel goed. We hadden er ook maar zo vijftien kunnen maken."

Eigen spel

De oefenmeester heeft het naar zijn zin in Haaksbergen, waar hij het helemaal op zijn eigen manier doet, met drie verdedigers en een doorgeschoven middenvelder. "Het is bijna onverdedigbaar hoe wij spelen", gaat de Doesburger verder. "Aan de andere kant is het wel superlink om met drie verdedigers te spelen, maar dat is mijn spel en zo heb ik het ook bij mijn vorige clubs gedaan. Dit is het spel zoals ik het graag wil spelen." Aanvallen met de neus naar de goal om zo de tegenstander te overrompelen. Met die speelwijze werd gisteren de derde overwinning van het seizoen geboekt. "Wij hebben niks te verliezen. Als je je bedenkt dat dit team vorig jaar met 10-0 van dit PW verloor, dan zit er duidelijk een stijgende lijn in."

Volledig scherm Janneke Szymanski liet zich gelden tegen PW. Ze nam met vijf treffers de halve Haaksbergse productie voor haar rekening. © Reinier van Willigen

13-jarige keepster

Dat Haackey het met een jonge ploeg moet doen dit seizoen, blijkt wel uit het feit dat de pas 13-jarige Roos Overzee zondag het doel verdedigde. Met een aantal goede reddingen hield de c-junior zich knap staande. Van Zanen: "Heel stoer. Ze deed voor de derde keer mee en dat gaat heel goed."

Toch zijn er ook voldoende aanknopingspunten waar de nummer vijf op de ranglijst nog een slag in kan maken om in de toekomst echt van betekenis te zijn in de derde klasse. "Technisch gezien viel mij direct op dat ze hier een kleine achterstand hebben. Op de backhandslag hebben ze hier nooit getraind in de jeugd. Dat zijn wapens die je erin moet knallen. Dat is bagage die ze nog missen."

Dochter

Voor Van Zanen is het een van de eerste jaren waarin hij geen beroep kan doen op zijn dochter, die hij vanwege haar talent vaak meenam naar de clubs waar hij aan het roer stond. "Dat is een speelster die een elftal naar haar hand kan zetten en dat mis ik hier. Een aantal meiden heeft dat in zich, waaronder Janneke. Een sterke speelster waar ik meer van verwacht. Als je zo goed bent, moet je het ook laten zien. Als ze zo goed speelt als nu, kan ze andere meiden aan de hand nemen. Dat wil ik meer. Ik heb maar twee of drie talenten nodig."

Volledig scherm De hockeyderby Haackey - PW is terug van weggeweest © Reinier van Willigen