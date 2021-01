Een kappersbezoek tijdens de lockdown? Aanvoerders FC Twente en Heracles piekeren er niet over

EK-favoriet Bondscoach Martinez: Rode Duivels beter dan in 2018

12:39 Bondscoach Roberto Martinez van het Belgische voetbalelftal ziet zijn ploeg als topfavoriet voor de Europese titel in juni. ,,We zijn gegroeid en staan er beter voor dan in 2018", zegt de Spanjaard op Sporza. ,,We weten dat deze groep het talent heeft om te winnen.”