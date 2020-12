Een kort en fantasieloos rondje in Bahrein, maar spektakel is zeker niet uit te sluiten

Door Arjan Schouten



Van alle coureurs schetste de Italiaan Antonio Giovinazzi misschien nog wel het beste beeld van de wonderlijke ronde die in de Bahreinse woestijn is gecreëerd. ,,Een paar bochten, veel rechtdoor, veel vol gas, veel topsnelheid, en nog meer rechtdoor.’’



Om twee identieke races in Bahrein te voorkomen, is voor het tweede weekend een andere lay-out gekozen op Bahrain International Circuit, waar eindeloos gepuzzeld kan worden met al het beschikbare asfalt. Officieel telt deze variant van 3,5 kilometer elf bochten. Op papier dan, want de meeste coureurs hanteren het aantal van vier, hooguit vijf knikken.



Rondetijden van ver onder de minuut werden meteen al in de eerste trainingsminuten geklokt. George Russell trainde tijdens zijn eerste anderhalf uur in de kampioenswagen van Lewis Hamilton meteen naar 54,546, goed voor de rapste trainingstijd op 0,2 seconden van Max Verstappen. Ter vergelijking, de snelste ronde van dit seizoen reed Valtteri Bottas op de iets langere Red Bull Ring (4,3 km) in 1.02,39.