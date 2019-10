Een kruisbandblessure: ‘De hartaanval van het kniegewricht’

Wat gaan jullie doen in De Veste?

„Niets ligt vast”, zegt Jeroen van de Camp, ervaringsdeskundige, oprichter van FC Kruisband en organisator van de avond in Enschede. „We gebruiken een College Tour-setting, het is geen monoloog, maar een dialoog en iedereen kan vragen stellen. We hebben het ingedeeld in drie blokken. Oud-speler Youri Mulder vertelt over de blessure. Dan komt de operatie aan bod, daar weet orthopedisch chirurg Roy Hoogeslag alles van. Hij is clubarts van FC Twente en wordt in Nederland gezien als een van dé kniespecialisten. Revalidatiespecialist Ralph Speerstra, fysiotherapeut bij FC Twente, kan daarna alles vertellen over de revalidatie. We leggen ervaring en wetenschap naast elkaar.”