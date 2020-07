Een miljoen voor Sergio Padt? ‘Alsof wij ons kunnen bemoeien met dat soort bedragen’

Hij was vandaag zo’n beetje de hele dag aan de telefoon, zoals een betrokken voorzitter van een eredivisieclub dat nu eenmaal moet doen in drukke transfertijden. Maar tussendoor verbaasde FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers zich over wat hij zich ontpopte tot een fraaie transfersoap. Ging Emmen de macht overnemen in het noorden? Is Europees voetbal de nieuwe doelstelling? Is er een nieuwe geldbron aangeboord? Heeft Lubbers een rijke sjeik gevonden? ,,Niks van dat alles”, zegt Lubbers zelf.



,,Het enige wat ik heb gedaan is Mark-Jan (Fledderus, technisch directeur van FC Groningen, red.) gebeld en gevraagd naar de status van Padt. Niks meer. Maar het is in één keer heel groot geworden allemaal. Ik heb geen idee hoe dit naar buiten is gekomen en waarom.”



Padt heeft naar verluidt een gelimiteerde transfersom van een miljoen euro in zijn contract staan. ,,Alsof wij ons kunnen bemoeien met dat soort bedragen”, zegt Lubbers. ,,We hebben de laatste jaren goed op onze centjes gelet, dus we staan er goed voor. Maar dat soort bedragen gaan we niet betalen.” Hij zegt dan ook niet dat het een verloren zaak is. ,,Als er geen interesse is, dan informeer je ook niet. Maar voor het zover komt moet er nog wel wat gebeuren.”