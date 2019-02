Een monument van het Hengelose voetbal, Henk Renssen, overleden

HENGELO - Oud-profvoetbal en trainer Henk Renssen is overleden. De Hengeloër groeide in de jaren van het betaalde voetbal uit tot een monument van Tubantia. Renssen is 85 jaar geworden. Hij was al geruime tijd ziek.

Renssen is een van de meeste bekende voetballers die Hengelo heeft voortgebracht. Naast zijn jaren bij Tubantia speelde hij in de jaren ‘50 en ‘60 ook betaald voetbal bij Rigtersbleek en Oldenzaal.

Renssen was een middenvelder van graniet. Hard en onverzettelijk. „Als iemand mij voorbij ging, dan kwam-ie me sowieso nog een paar keer weer tegen”, vertelde hij in het boek Harde Neuzen. „Mannen als Johan Neeksens en Eric Gerets waren spelers naar mijn hart.” Maar Renssen was niet alleen een vuurvreter, hij kon ook goed voetballen.

Rigtersbleek

Op z’n 21ste na zijn diensttijd maakte hij de overstap naar Rigtersbleek. „Voetbal leefde enorm in de die dagen. Er zaten aan de Van Heekstraat iedere wedstrijd 7 a 8000 mensen”, zei hij daarover. „Maar je kon het niet vergelijken met het betaalde voetbal van nu. Wij leefden van de premies. Voor een overwinning kregen we 70 gulden en voor elke training 5 gulden. Wij betaalden ook gewoon contributie. Eigenlijk stelde je als voetballer niks voor, want je werd met de meeste vervelende contracten afgescheept. Bestuursleden konden doen en laten wat ze wilden. Voetbal was toen echt koehandel.”

Stoffen

Na vijf jaar Rigtersbleek nam Oldenzaal Renssen voor tienduizend gulden over. Volgens de voetballer heeft hij één keer in zijn loopbaan echt wat aan een contract overgehouden. Renssen in Harde Neuzen: „Dat was na mijn tweede jaar in Oldenzaal. Ik wilde eigenlijk weg, maar toen de hoofdsponsor Gelderman (een textielgigant, red.) mij vele stoffen aanbood ben ik gebleven. Met die stoffen ben ik vervolgens de markt opgegaan en dat heb ik 32 jaar volgehouden.”