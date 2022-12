Een nieuw Nederlands aangezicht voor Jumbo-Visma: 'Voor mij voelde het nog niet als een gesloten boek’

LIVE League Cup | WK-ganger Nathan Aké in de basis bij kraker met Liverpool in achtste finale

Nathan Aké stond op het WK voetbal in Qatar nog centraal achterin bij Oranje. Vanavond staat hij alweer in de basis van Manchester City in de achtste finales van de League Cup. De tegenstander is Liverpool, waar Virgil van Dijk nog niet in de selectie is opgenomen. Wel staan Mohammed Salah en Erling Haaland weer te trappelen om van zich te laten zien. De aftrap is om 21.00 uur, volg de hoogetpunten in ons liveblog.

20:17