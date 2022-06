Een renner in 30 graden bergop laten fietsen terwijl hij corona blijkt te hebben, dat is het laatste wat Jumbo-Visma wil

Willem Janssen stelt Rick Kruys aan als nieuwe trainer VVV-Ven­lo: ‘Nostal­gisch gevoel bij De Koel’

VVV-Venlo heeft Rick Kruys gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. De 37-jarige Kruys ondertekende een contract voor twee seizoenen in Venlo. Kruys, wiens vader Gert jarenlang als trainer in het betaalde voetbal werkte, volgt in Venlo de vertrokken Jos Luhukay op.

10:49