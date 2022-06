Een spookinterland van de Oranje Leeuwinnen in De Grolsch Veste

ENSCHEDE - Het zal menigeen zijn ontgaan, maar De Grolsch Veste is dinsdagavond het decor van de WK-kwalificatiewedstrijd tussen de vrouwen van Nederland en Wit-Rusland. Dat het duel vrij opgemerkt is gebleven, is ook de bedoeling. Niemand mag erbij.

Het contrast met komende zaterdag is groot. Dan is FC Twente opnieuw gastheer van de Oranje Leeuwinnen, maar voor dat duel gaan juiste alle poorten open, omdat het de zogenaamde uitzwaaiwedstrijd is voor het EK in Engeland. Tegen Finland worden 15.000 toeschouwers in Enschede verwacht.

Vol lof over Grolsch Veste

Voor de mensen van FC Twente is er niet zo gek veel verschil tussen beide wedstrijden. Ook voor het spookduel tegen Wit-Rusland worden alle gebruikelijke draaiboeken uit de kast gehaald. Inmiddels zijn ze in De Grolsch Veste wel wat gewend. Omdat de KNVB vol lof is over de speellocatie, is de kans groot dat er in de toekomst nog veel vaker interlands worden gespeeld. Zo is Enschede nog altijd kandidaat voor de finale ronde van de Nations League volgend jaar.

Boycot

Dat er tegen Wit-Rusland geen mensen aanwezig mogen zijn heeft alles te maken de oorlog in Oekraïne. Omdat Wit-Rusland Rusland openlijk steunt, wilden de speelsters van Oranje aanvankelijk niet tegen deze opponent voetballen. De wedstrijd werd dan ook afgezegd. Omdat Nederland alleen stond in deze boycot en de WK-kwalificatie misschien wel op de tocht kwam te staan, besloot de KNVB tot een compromis. En dat is deze ontmoeting geworden, zonder toeschouwers en zonder interviews na afloop. Het is voetballen, omkleden en weer terug naar Zeist. Het duel is dinsdagavond wel live te zijn bij de NPO, aftrap 20.45 uur.