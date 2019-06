Één springfoutje nekt Olthof bij Outdoor Wierden

Aan de hoogste rubriek op Outdoor Wierden, de 1.45 meter ranking class om de Rikkert Afbouwgroep Prijs, deden 56 combinaties mee, waarvan er slechts acht de barrage wisten te halen. Daarin kwam het internationale karakter van Outdoor Wierden naar boven. De Japanner Daisuke Fukushima finishte op één, Italië op twee, gevolged door Brazilië en Finland.

Voorzichtig

De Japanse springruiters worden sinds 2017 getraind door Paul Schockemöhle en Tubbergenaar Wim Schröder. Sinds het land die twee zwaargewichten (figuurlijk dan) in de paardenwereld in de arm hebben genomen, rijden de ruiters steeds vaker vooraan mee. Tot tevredenheid, zoals donderdagavond in Wierden, van Schröder, die Fukushima met de negenjarige Conblue zag winnen. „Dit paard heeft nog niet veel van dit soort rankingproeven gelopen, maar is voorzichtig en zat al een aantal keren in de prijzen. Hij lijdt er niet aan om eens een keer sneller te lopen. Ik zei: probeer de proef maar te pakken. Het verliep volgens plan.”

Schröder is de hele week in Wierden te vinden. „Vier Japanners heb ik hier aan de start. We begonnen dit seizoen op de Sunshine Tour, dat beviel me goed. We waren derde in de 1.60 meter landenwedstrijd in Drammen, reden in Redefin en komen met een team naar CSI Twente. Daarna staan Arnhem, Zuidwolde, Ommen en Paderborn op het programma, steeds met één week niks ertussen. De ruiters ontwikkelen zich goed. Wij hebben onze eigen stal, ik kan niet alleen maar gaan trainen. Als je de ruiters elke dag om je heen hebt, zie je veel minder dan wanneer je ze minder vaak ziet en ik denk dat je dan ook wat te positief blijft. Ik ben ook wel een positief mens hoor, maar als er iets minder gaat op concours zeg ik meteen waar nog aan gewerkt moet worden.”

Veel plezier

De Tukker is blij dat hij de uitdaging aangepakt heeft. „Na mijn sportcarrière was ik wel veel op concours, maar alleen om paarden te scouten. Dit is meer mijn ding, mensen trainen. Dat brengt me veel meer plezier dan alleen maar naar paarden kijken, al is de handel nog wel belangrijk hoor.”