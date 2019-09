Een ‘Twents onderonsje’ in Engeland

ENSCHEDE - Het is een bijzondere plek om elkaar te ontmoeten. FC Twente-speler Godfried Roemeratoe en deze week aangetrokken Joël Latibeaudiere staan vanavond in Engeland bij elkaar op het veld. Als tegenstanders, wel te verstaan.

In het stadion van Shrewsbury FC wordt vanavond het duel tussen Engeland onder 20 en de Nederlandse leeftijdsgenoten gespeeld en beide spelers maken deel uit van de selectie van hun land. Bij Oranje zit ook Heracles-speler Navarone Bakboord.

De door FC Twente van Manchestere City gehuurde Latibeaudiere is al jarenlang Engels jeugdinternational. De verdediger was onder meer aanvoerder van de Engelse ploeg onder 17 jaar die twee jaar geleden de wereldtitel won door in een spectaculaire finale Spanje met 5-2 te verslaan. Latibeaudiere meldt zich na het weekend voor het eerst bij Twente.

Roemeratoe en Bakboord spelen zondag in Uden nog een interland. Tegenstanders is dan Duitsland. Voor Bakboord betekent dat een weerzien met zijn collega Lennart Czyborra, die in de Duitse selectie zit.

FC Twente-middenvelder Gorgi Aburjania speelt donderdagmiddag in Istanbul een oefenwedstrijd met de nationale ploeg van Georgië. Tegenstander is Zuid-Korea.