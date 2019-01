Een vangbal met een langere Wikipedia-pagina dan die van Epke Zonderland

Van ‘The Catch’ hebben ze er in Amerika twee, zo zijn ze dan ook wel weer. Er is de vangbal van honkballer Willie Mays - een kabinetstukje in prachtig zwart en wit - maar we hebben het vandaag over de vangbal van American football-speler Dwight Clark uit 1981. Een actie die in de Verenigde Staten zo legendarisch is dat er een speciale Wikipedia-pagina voor bestaat. En geen kleintje ook. De pagina’s van onze nationale sporthelden Epke Zonderland en Maarten van der Weijden zijn allebei korter dan die van ‘The Catch’ van Dwight Clark. Sterker nog, de pagina van Clark zélf bevat minder tekst dan die van zijn vangbal op 10 januari 1982.



Wat die vangbal zo legendarisch maakt? Met name het moment natuurlijk. De actie van Clark besliste de wedstrijd tussen San Francisco 49ers en Dallas Cowboys in de allerlaatste minuut, en het symboliseert een kantelpunt in de historie van American Football. Maar de vangbal zelf was ook niet misselijk. Quarterback Joe Montana gooide onder druk van drie verdedigers de bal hard en hoog de end zone in, waar Dwight Clark boven iedereen uittorende om ‘m met zijn vingertoppen te omklemmen. In het publiek vielen toeschouwers elkaar vol ongeloof in de armen. Ze beseften onmiddellijk dat ze sportgeschiedenis hadden aanschouwd.



Klik hier voor alle afleveringen van deze rubriek