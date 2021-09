Een verrassende top-3 en slippertjes Hamilton: kan Verstappen profiteren in Sotsji?

Video Polesitter Norris: ‘Ook zonder de snelste auto kun je mooie dingen bereiken’

17:21 Niet Lewis Hamilton of Max Verstappen maakte de show in Sotsji, die rol was weggelegd voor Lando Norris. Pole voor de 21-jarige Brit, op glibberig asfalt. ,,Nóg een zege voor McLaren na Monza, dat zou toch geweldig zijn.”