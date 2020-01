Eén versnelling volstaat voor Van der Poel in Kasteelcross

Van Aert was de voorbije dagen wat ziek, maar daar was in Zonnebeke weinig van te merken. Hij plaatste af en toe zelfs een versnelling, die alleen door Van der Poel, Iserbyt, Jens Adams en Wietse Bosmans kon worden beantwoord. Halverwege gaf Van der Poel zelf gas. Van Aert weerde zich, maar zag het gat met de wereldkampioen alras groter worden.



Morgen komt Van der Poel in actie in Hoogerheide.