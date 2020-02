Een waanzinnige sprint en de bizarre cijfers van Haaland

• Haaland heeft sinds zijn overstap naar Dortmund deze winter 11 doelpunten in 7 duels gemaakt.



• Met dat gemiddelde tekent hij voor 1 doelpunt om de 39,9 minuten voor de Borussen.



• Met zijn twee doelpunten tegen PSG scoorde Haaland al aan 39 keer dit seizoen. In 29 wedstrijden.



• Haaland scoorde zowel in de Bundesliga, als in de DFB-Pokal als in de Champions League met zijn eerste schot op doel voor Dortmund.