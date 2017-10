Een waterpolo-derby zonder spetters in Nijverdal

NIJVERDAL - Het Ravijn versloeg zaterdag in eigen bad streekgenoot Schuurman/BZC met 8-5. Daarmee was ook meteen alles gezegd over de waterpolo-derby.

Het is halverwege de derde periode als de laptop van de dj in de zwemhal het begeeft. Ook dat nog! Het zwarte scherm betekent geen vrolijke klanken en opzwepende muziek meer uit de boxen. De derby verliest daarmee de enige sfeer die er nog was tijdens de eerste thuiswedstrijd van de waterpoloërs van Het Ravijn. Wat overblijft is een trouwe fan, die zijn grote vlag heen en weer laat wapperen boven de tribune. 'D'r an met de lippe', staat op het dundoek geschreven. Maar derby of niet, de Ravijn-supporter zit er iedere thuiswedstrijd van zijn club.

Etenstijd

Wie een kolkende en sfeervolle hal had verwacht in Nijverdal, komt bedrogen uit. Geen massaal vanuit de Achterhoek meegereisde supporters, geen spreekkoren, geen mascottes en zelfs geen toeters langs de rand van het zwembad. Misschien heeft het te maken met het officiële aanvangstijdstip van de wedstrijd, vervroegd van half negen naar 17.39 (!) uur. ,,Dan eten de meeste mensen hier in Nijverdal", grapt een Ravijn-fan. Ook in het water is het vrij tam. Onderlinge opstootjes ontbreken, duels gaan niet over het randje. Dat de scheidsrechters uiteindelijk slechts één strafworp geven aan de thuisploeg, is veelzeggend.

Quote Een paar jaar geleden was BZC nog de topploeg, nu zijn de rollen omgedraaid. Dat geeft een lekker gevoel. Ivar Schilstra (Het Ravijn)

En dat terwijl de wedstrijd, zo klinkt het na afloop, al de hele week leefde bij twee ploegen. Met name bij de jongens uit de eigen gelederen, zoals Ivar Schilstra en Joep Lankwarden. Beiden zijn ooit begonnen in de jeugd van Het Ravijn en BZC. Om na al die jaren eindelijk deel uit te mogen maken van het vlaggenschip, al moeten ze het doen met minder speelminuten dan de basisspelers. ,,Dit is een heel speciale wedstrijd'', zegt Lankwarden na de 8-5 nederlaag in Nijverdal. ,,Vorige week ging het direct na afloop van onze eerste wedstrijd van het seizoen over deze pot.''

Offday

Op bezoek in het hol van de leeuw. Niet dat Lankwarden en zijn ploeggenoten met knikkende kniën naar Nijverdal afreisden, in tegendeel. ,,We waren juist extra gemotiveerd om hier een goed resultaat neer te zetten, maar het kwam er totaal niet uit. Noem het maar een offday van onze kant'', vat de Achterhoekse aanvoerder samen. ,,De publieke belangstelling viel ook wat tegen'', zegt Lankwarden. ,,Misschien omdat de derby al zo vroeg in het seizoen kwam. Maar ik ben daar niet echt mee bezig, het gaat mij alleen om de wedstrijd zelf.''

Glimlach

Gezien door de ogen van een oer-Ravijnman een prima partij, zegt Schilstra met een glimlach. Na de overwinning in het openingsweekeinde van de eredivisie trainde de Nijverdalse formatie afgelopen week extra gemotiveerd. ,,Voor ons kwam de derby niet te vroeg. We hebben toch gewonnen? Dan is het goed. Een paar jaar geleden was BZC nog de topploeg, nu zijn de rollen omgedraaid. Dat geeft een lekker gevoel''.