Eenkhoorn zoekt naar vertrouwen na slaapmiddelen-affaire

Door Pim Bijl

In de Ruta del Sol kijkt Pascal Eenkhoorn bij vlagen zijn ogen uit. Nog nooit reed hij een wedstrijd van zo’n hoog niveau en nu ziet hij ineens Chris Froome en Mikel Landa. ,,Die jongens ken ik alleen van tv. Het is mooi en speciaal om nu naast of in de buurt van die mannen te rijden.”



Eenkhoorn is opgelucht dat hij hier fietst. Dankbaar ook. In december, tijdens het trainingskamp van Lotto-Jumbo in het Spaanse Girona, ging hij zwaar in de fout. Samen met Juan-José Lobato en Antwan Tolhoek greep hij naar de slaapmiddelen Noctamid en Stilnoct. Zonder toestemming van de ploegleiding, die juist strikt wil toezien op het medicijngebruik van de renners. De combinatie en de hoeveelheid van de slaapmiddelen zorgde ervoor dat de drie een verwarde indruk maakten, daarna in een zeer diepe slaap vielen en uiteindelijk naar het ziekenhuis werden gereden voor medisch onderzoek.



Verontwaardigd

De woede en verontwaardiging binnen de ploeg was groot. De drie werden naar huis gestuurd. Het contract met de Spanjaard Lobato werd ontbonden, terwijl Tolhoek en Eenkhoorn door de ploeg twee maanden werden geschorst. Of Eenkhoorn - afgelopen winter overgekomen van het BMC Development Team - ook bang is geweest zijn contract kwijt te raken nog voor hij zijn debuut had gemaakt? ,,Ja, natuurlijk. Het heeft even geduurd voordat ik wist wat er precies zou gebeuren. Toen speelde die mogelijkheid ook. Ik ben heel blij dat ik nu terug ben en een tweede kans krijg.”

Want, zo vervolgt de talentvolle tijdrijder: ,,Het was gewoon een hele domme fout. Ik weet nog steeds niet waarom ik het heb gedaan. Het was geen geplande actie, en er zat ook niet veel gedachte achter. Ik heb natuurlijk veel spijt, maar ik kan het niet meer terugdraaien, hoe graag ik dat ook zou willen. Het gaat tijd nodig hebben om het vertrouwen binnen zo’n grote ploeg terug te winnen.”

Volledig scherm Pascal Eenkhoorn. © Cor Vos Dat zegt ook Addy Engels, zijn ploegleider hier in de etappekoers door Andalusië. ,,Pascal en Antwan zijn er nu weer bij, maar ze zijn niet voor honderd procent terug. Ze hebben ons vertrouwen geschaad en dat moet weer groeien.”



Over de twee maanden schorsing zegt Engels: ,,Dat is wel een straf, maar zwaarder was de dag zelf. Dat we daar zaten met heel de ploeg en dat iedereen zijn mening gaf. En die loog er niet om. Dat komt echt binnen bij die jongens. Dan kun je iemand een jaar schorsen, maar ik denk dat de impact van die middag groter was dan de schorsing an sich.”



Eenkhoorn en Tolhoek zijn tijdens hun schorsing alleen drie dagen langsgekomen bij de trainingsstage, als onderdeel van hun ‘re-integratie’, zodat het eerste contact daarna niet pas bij een wedstrijd zou zijn. De twee worden intensiever begeleid dan de andere renners van de ploeg. Waarschuwingen om geen misbruik te maken van medicijnen zegt Eenkhoorn niet nodig te hebben. ,,Het is zeker dat ik zoiets nooit meer doe.”