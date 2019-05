‘Eenmansteam Barcelona is opgevreten en vernederd tijdens Wonder van Anfield’

De wonderbaarlijke comeback van Liverpool (en tegelijkertijd dus de ineenstorting van Barcelona) leidt tot bewondering in Engeland en diepe schaamte in Spanje. Een rondje langs de buitenlandse media.

De Catalanen wonnen de heenwedstrijd vorige week in eigen huis met 3-0, maar werden op Anfield gisteravond met 4-0 van het veld geblazen, waardoor The Reds zich op zaterdag 1 juni mogen melden in de Champions League-finale. ,,Het Wonder van Anfield”, zo noemen meerdere Engelse kranten (zie hoofdfoto) het. Ook worden de mannen van Jürgen Klopp ‘comeback kings’ genoemd en vindt The Guardian de prestatie ‘out of this world’.

,,Dit is écht gebeurd", zo blikt laatstgenoemde krant terug. ,,Er zijn veel glorieuze, volkomen onwaarschijnlijke wedstrijden geweest in de geschiedenis van Liverpool, maar dit was iets anders. Een prestatie op wilskracht die, simpelweg, iedereen de adem heeft ontnomen. Het meest bewierookte team van de moderne tijd was na 79 minuten gedegradeerd tot een stelletje zeurende, struikelende toeschouwers in gele shirtjes", zo wordt Barcelona op de plek gezet. ,,Hét probleem van een eenmansteam: als die ene man niet komt opdagen, dan heb je een probleem.”

Volledig scherm © Getty Images

De BBC sprak van een ‘ongelooflijke prestatie op een epische avond’ aan de Mersey. ,,Weinig mensen gaven Liverpool een kans, maar Klopp wilde dat zijn spelers bleven geloven en was het mastermind achter een buitengewone prestatie. Liverpool gaf geen moment op en hanteerde een verbluffend tempo in het onder druk zetten en lastigvallen, en uiteindelijk dus het verslaan, van hun illustere tegenstander.”

In Spanje waren de kranten vernietigend. Marca kopt: ,,Barcelona faalt op epische wijze”. Er wordt al druk gespeculeerd over de toekomst van trainer Ernesto Valverde. ,,Na de Champions League-capitulatie van vorig seizoen zal zijn positie na deze nieuwe ineenstorting zeer wankel zijn. Na de 4-0 staarde Barcelona totaal vernederd in de loop van het geweer, maar de spelers konden niet meer scoren en strompelden vol ongeloof van het veld.”