Eenvoudige zege voor waterpolosters Het Ravijn bij start seizoen

„We wisten dat we deze wedstrijd moesten winnen. ZPB is vorig jaar zesde geworden”, sprak trainer Jan Mensink na afloop. „Het was zeker geen zwaar bevochten overwinning, maar ik ben toch heel tevreden. Ik heb veel jonge meiden mee kunnen laten spelen, voor hen is dat toch een stukje belangrijke ervaring in de eredivisie.”