Eenzame verjaardag voor Van Gerwen in Birmingham: ‘De andere kant van een mooi leven’

Voor het thuisfront zit er dus niets anders op dan een telefoontje of een videogesprek via Facetime en ook voor het feestvarken zelf staat er geen groot feest op het programma. ,,Ik moet gelijk na mijn wedstrijd door naar het vliegveld. Dat zal hem dus niet worden voor mij, maar dat hoort erbij. Je hoort mij niet klagen.”



Vorig jaar vond de drievoudig wereldkampioen nog wel een gaatje in zijn bomvolle agenda om zijn 29ste verjaardag te vieren. Samen met collega Raymond van Barneveld en voetballers Daley Blind en Davy Klaassen, die toen nog onder contract stonden bij respectievelijk Manchester United en Everton, dineerde hij in Engeland. Van Barneveld plaatste de foto op de vooravond van de Premier League-speelronde in Manchester, waar Van Gerwen vervolgens met 6-6 gelijkspeelde tegen Daryl Gurney en met 1-7 won van Michael Smith.