Eerste actieve NFL-speler komt openlijk uit voor homoseksualiteit

De 28-jarige Nassib vertelde dat hij hoopte dat zijn voorbeeld de zichtbaarheid van andere homoseksuele atleten vergroot. ,,Ik wilde even kort de tijd nemen om te zeggen dat ik homo ben’’, zei hij in de video, die werd opgenomen bij zijn huis in Pennsylvania. ,,Ik was al een tijdje van plan om dit te doen, maar eindelijk voel ik me op mijn gemak om het kwijt te kunnen. Ik heb echt het beste leven, de beste familie, vrienden en baan die een man zich kan wensen.’’

Acceptatie

De speler benadrukt het niet te doen voor aandacht, maar omdat hij het belangrijk vindt homoseksualiteit in de sport zichtbaar te maken. ,,Ik hoop eigenlijk dat video’s als deze en het hele coming-outproces op een dag niet meer nodig zijn. Maar tot die tijd zal ik mijn best doen en mijn deel bijdragen om een ​​cultuur te cultiveren die accepterend en medelevend is.’’

Nassib zei verder dat hij 100.000 dollar zal doneren aan het Trevor Project, een Amerikaanse organisatie die zich hard maakt om zelfmoord onder LGBTQ-jongeren te voorkomen.

Nassib is de eerste actieve speler uit een NFL-team die als homo uit de kast komt. Verschillende spelers zijn eerder uit de kast gekomen nadat ze gestopt waren in de NFL, de best bekeken sport in de Verenigde Staten. Ook American footballer Michael Sam kwam uit de kast in 2015. De college speler werd toen weliswaar geselecteerd door de St. Louis Rams, maar hij speelde nooit een reguliere wedstrijd in de competitie.

Steun van de ploeg

De Raiders prezen Nassib voor de stap die hij heeft gezet. ,,Trots op je Carl’’, schreef het team als reactie bij de Instagrampost van hun teamgenoot. Ook krijgt hij steun van de NFL. ,,De NFL is trots dat hij vandaag moedig zijn waarheid deelt. Representatie is belangrijk. We delen zijn hoop dat uitspraken zoals die van hem binnenkort niet meer langer nieuwswaardig zullen zijn terwijl we naar volledige gelijkwaardigheid van de LGBTQ+-gemeenschap gaan. We wensen Carl veel succes komend seizoen’’, staat in een verklaring van de National Football League.

