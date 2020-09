Eerste ‘corona-afgelasting’ alweer een feit: Tubantia speelt zondag niet

Halep wint titel in Rome na opgave van Pliskova

21 september De Roemeense tennisster Simona Halep heeft voor de eerste keer het graveltoernooi in Rome op haar naam geschreven. De nummer 2 van de wereld nam het in de finale op tegen de Tsjechische titelverdedigster Karolina Pliskova. De nummer 4 van de mondiale ranglijst staakte in de tweede set de strijd wegens een blessure.