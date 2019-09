Eerste doelpuntenmaker in CL voor zesde seizoen op rij geen Europeaan

De Oostenrijker David Alaba van Bayern München was in 2013 de laatste Europaan die de eerste treffer maakte van het nieuwe seizoen in de Champions League. Daarna volgden Hulk (Brazilië), Ángel Di María (Argentinië), Edinson Cavani (Uruguay), Seydou Doumbia (Ivoorkust) en Lionel Messi (Argentinië). Laatstgenoemde deed dat vorig jaar in de poulewedstrijd tegen PSV in Camp Nou.