Eerste goal cruciaal voor Ajax tegen Valencia

Het is alles of niets vanavond voor Ajax in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureau Gracenote blikken we vooruit op het cruciale duel.

• Eén keer eerder troffen Ajax en Valencia elkaar tot dit seizoen in Europees verband. In Champions League-seizoen 2002/2003 speelden de teams in de groepsfase twee keer gelijk tegen elkaar (1-1). Ajax en Valencia gingen allebei door naar de knock out-fase, ten koste van Arsenal en AS Roma.

• Ajax in Europese competities tegen Spaanse tegenstanders: 17 overwinningen, 17 nederlagen en 6 gelijkspelen.

• Vijf van de laatste zes thuiswedstrijden tegen Spaanse teams in het kampioenenbal gingen voor Ajax verloren. Uitzondering was de 2-1-zege op Barcelona in november 2013.

Bekijk hier de analyse van clubwatcher Freek Jansen:

• Valencia in Europese competities tegen Nederlandse ploegen: 4 zeges, 2 nederlagen en 5 remises. Eén van die twee verliesbeurten was uiteraard tegen Ajax, eerder dit seizoen.

• Ajax is poulewinnaar als het van Valencia wint. De twee eerdere keren dat dat gebeurde, in de seizoenen 94/95 en 95/96, reikten de Amsterdammers tot de finale van de Champions League.

• Het maken van de eerste goal is statistisch gezien cruciaal voor Ajax. Nooit verloor de ploeg na het maken van de eerste treffer in een groepswedstrijd van de Champions League. In 36 van de 44 gevallen werd het duel gewonnen.

• Valencia doet het goed op vreemde bodem. Slechts één van de laatste vijf uitduels in de Champions League ging verloren: tegen Juventus, eind vorig jaar.

• De acht doelpunten die dit Champions League-seizoen voor Valencia vielen, kwamen op naam van acht verschillende spelers. In één geval was er sprake van een eigen doelpunt.

• Valencia-trainer Albert Celades heeft als speler een goed record tegen Nederlandse clubs. Hij speelde met Barcelona drie keer tegen PSV. In jaargang 95/96 wonnen de Spanjaarden met 3-2 in de kwartfinale van de UEFA Cup. Twee seizoenen later werd het in de groepsfase van de Champions League twee keer 2-2.